Тюменским родителям следует правильно мотивировать школьников на хорошую учебу

В начале учебного года эксперты советуют тюменским родителям откровенно пообщаться со школьниками о планах и целях. Важно правильно мотивировать ребенка на хорошую учебу. О том, как это сделать, рассказала тюменский педагог, психолог, организатор образовательных и развивающих событий для студентов и одаренных школьников, эксперт развивающей платформы для детей Levelbox Ольга Дежурко.

По ее словам, со школьником важно обсудить, чем бы ему хотелось заниматься, какие предметы нравятся, а на какие стоит обратить внимание. А также проговорит, почему важно или нет иметь высокие показатели в учебе. К слову, подобного рода "сверки курса" можно проводить перед стартом каждой четверти.

Эксперт отмечает, что некоторые дети становятся отличниками, лишь потому что не понимают, зачем им это нужно. А зачастую это нужно и хочется только самим родителям. В то же время сформировать это желание в ребенке поможет весьма обозримая для него цель. Какая? На этот вопрос может ответить только он, а родители должны поддержать мотивацию.

Кроме того, следует четко определиться, что для родителей и ребенка значат слова "хорошо учиться", ведь иногда заслуженная стараниями четверка ценнее, чем привычная пятерка, пишет "Мегатюмень".