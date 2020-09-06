Центры занятости помогают тюменцам предпенсионного возраста начать свое дело

Тюменцы предпенсионного и пенсионного возраста могут рассчитывать на поддержку Центров занятости при открытии своего бизнеса. В этом убедилась Галина Ивановна, которая раньше работала поваром, а затем решила создать ИП и заняться оказанием патронажных услуг.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, после 50 лет Галине Ивановне стало тяжело работать на ногах, пришлось искать другое занятие. Год стояла на учете, как безработная, но затем решила открыть вое дело в сфере патронажных услуг. Сначала прошла обучение в медицинском колледже, после подготовила бизнес-план и подала заявление в центр занятости на участие в программе самозанятости. Приняла участие в бесплатном обучении для граждан 50+, а после государственной регистрации предприятия получила финансовую помощь.

Отметим, всего с начала 2020 года по программе самозанятости в регионе свое дело начали 109 граждан. В числе основных сфер – социальные и персональные услуги, производство одежды, аксессуаров, продуктов питания, розничная торговля.

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.