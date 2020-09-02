В Тюмени провели уроки здоровья

Во всех школах региона 2 августа прошел Всероссийский урок здоровья. Беседы о важности здорового образа жизни и профилактике заболеваний с детьми провели санитарные врачи, волонтеры-медики, активисты Российского движения школьников. В большинстве районов и в шести тюменских школах с учащимися встретились сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Третьеклашкам школы №70 ответы на вопросы о коронавирусе, гриппе и прививках удалось получить от главного государственного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо. Вместе они обсудили технику мытья рук, соблюдение социальной дистанции, важность вакцинации, физкультуры и правильного питания. После урока Шарухо оценила соблюдение санитарных требований и предписаний Роспотребнадзора в школьной столовой.

Педколледж, куда Галина Шарухо приехала, чтобы провести аналогичную встречу со студентами, порадовал технической оснащенностью в плане предупреждения распространения инфекции. Несколько бесконтактных термометров на входе, информационные экраны с трансляцией профилактических слайдов, везде асептики для рук, дезары, все соблюдают масочный режим. Обращаясь к студентам, главный санитарный врач отметила, что как будущие педагоги они обязаны знать правила сохранения здоровья детей и собственного здоровья.

В преддверии очередного эпидсезона по ОРВИ главный санитарный врач сделала особый акцент на вакцинацию против гриппа. "Сейчас мы начали подготовку к эпидсезону по ОРВИ. Вакцина против гриппа в регион уже поступила - началась иммунизация населения. Группы риска, в которые входят медработники, педагоги и школьники, должны быть привиты 75 %. Что касается всего населения — не менее 60 % от общей численности. "Те, кто привит от гриппа, коронавирус переносят легче. С детьми и студентами мы сегодня об этом тоже говорили. Надеюсь, они поделятся этой информацией в семье, с родителями и отказов от вакцинации в этом году будет меньше", - сказала Галина Шарухо.

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Татьяна Тихонова