Веревочный парк откроют в Голышманово

19:39 03 июля 2021
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фото pioner72.ru

Веревочный парк откроют в голышмановском "Сосновом бору". Протяженность трассы - 80 метров, все снаряды сертифицированы. Проект реализуется в рамках социального предпринимательства при финансовой поддержке регионального фонда микрофинансирования.

"Начинается "воздушная трасса" на расстоянии трех метров от земли. А для бесстрашных любителей экстрима веревочная тропа продолжится на высоте шести метров. Такие занятия способствуют развитию координации, укрепляют опорно-двигательный аппарат.  Препятствия — разной сложности. Вначале трасса для прохождения легкая, вторая часть готовит более сложные испытания", - рассказал куратор проекта Дмитрий Зазулин.

Прогуляться по веревочной трассе можно будет в любое время года, пишет "Мегатюмень".

Теги: Голышмановский район , досуг , здоровый образ жизни
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