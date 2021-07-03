Веревочный парк откроют в Голышманово

Веревочный парк откроют в голышмановском "Сосновом бору". Протяженность трассы - 80 метров, все снаряды сертифицированы. Проект реализуется в рамках социального предпринимательства при финансовой поддержке регионального фонда микрофинансирования.
"Начинается "воздушная трасса" на расстоянии трех метров от земли. А для бесстрашных любителей экстрима веревочная тропа продолжится на высоте шести метров. Такие занятия способствуют развитию координации, укрепляют опорно-двигательный аппарат. Препятствия — разной сложности. Вначале трасса для прохождения легкая, вторая часть готовит более сложные испытания", - рассказал куратор проекта Дмитрий Зазулин.
Прогуляться по веревочной трассе можно будет в любое время года, пишет "Мегатюмень".
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