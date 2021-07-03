Жители Тобольска стали чаще заниматься спортом

Фото из личного аккаунта главы Тобольска Максима Афанасьева в Instagram

50,5% жителей Тобольска занимаются физкультурой и спортом. Для достижения этого показателя проведено более 17 тыс. занятий физкультурно-спортивной направленности среди различных групп населения. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы.

"Ограничительные меры наглядно показали, что путь вывода спорта на улицы – правильный. Первое, что вышло из запретов – это занятия спортом на свежем воздухе. Разнообразив этот вид досуга, сделав его интересным как детям, так и пожилым людям, мы внесли большой вклад в оздоровление населения Тобольска", - отметил Афанасьев.

В 2020 году завершилась реконструкция центра спорта и отдыха "Тобол". Отремонтирован тир в 7 микрорайоне, у нового СК "Иртыш" появилась комплексная спортивная площадка, обустроен скейт-парк у Дома детского творчества. Завершены работы по капитальному ремонту бассейна в "детском саду №1", пишет "Тюменская линия".