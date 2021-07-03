Тюменский диетолог уточнил нюансы отказа от глютена

Безглютеновая диета предполагает отказ от макарон, выпечки, колбас, консервов, шоколада, кофе. Данные ограничения оправданы при непереносимости глютена, подчеркнула врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева.

"Исключая злаки и содержащие их продукты из рациона, человек будет недополучать необходимые организму вещества. Безглютеновая диета не принесет пользы, но повысит расходы, поскольку безглютеновые продукты имеют высокую цену. Это не диета для похудения, не диета для мам. Это лечебное мероприятие, которое снижает аллергенную нагрузку на организм при пищевой непереносимости", - сказала она.

Так, человеку, страдающему целиакией, необходимо в течение всей жизни соблюдать безглютеновую диету.