Тюменцев приглашают присоединиться к проекту "Зеленый фитнес"

Тюмень является одной из площадок спортивно-оздоровительного проекта "Зеленый фитнес". Проект стал победителем грантового конкурса Минспорта России в 2021 году. На сегодняшний день к нему присоединились 44 региона по всей стране.
Организаторами проекта выступает АНО "Корпорация активной молодёжи". "Зеленый фитнес" направлен на формирование активного спортивного образа жизни среди населения.
Бесплатные занятия проводят профессиональные тренеры в парках, скверах, набережных и других открытых площадках города. Принять участие могут граждане любого возраста и любой физической подготовки. От участников требуется лишь спортивная форма и отличный настрой!
Тренировки имеют еженедельный характер. Ознакомиться с актуальным расписанием и зарегистрироваться для участия можно на сайте Нужно лишь выбрать свой город и найти тренировку по душе.
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