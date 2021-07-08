Тюменцев приглашают присоединиться к проекту "Зеленый фитнес"

Фото из группы ВК "Зеленый фитнес Тюмень"

Тюмень является одной из площадок спортивно-оздоровительного проекта "Зеленый фитнес". Проект стал победителем грантового конкурса Минспорта России в 2021 году. На сегодняшний день к нему присоединились 44 региона по всей стране.

Организаторами проекта выступает АНО "Корпорация активной молодёжи". "Зеленый фитнес" направлен на формирование активного спортивного образа жизни среди населения.

Бесплатные занятия проводят профессиональные тренеры в парках, скверах, набережных и других открытых площадках города. Принять участие могут граждане любого возраста и любой физической подготовки. От участников требуется лишь спортивная форма и отличный настрой!

Тренировки имеют еженедельный характер. Ознакомиться с актуальным расписанием и зарегистрироваться для участия можно на сайте Нужно лишь выбрать свой город и найти тренировку по душе.