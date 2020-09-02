Коронавирус подтвердился у 45 жителей Тюменской области

За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса в 84 регионах, в том числе 45 - на территории Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 865 коронавирусных больных.

Выздоровели за сутки 18 человек, за весь период - 7 034. В больницах на ИВЛ находятся 9 пациентов. 150 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 778 человека - на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 31 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.