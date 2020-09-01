49 случаев коронавируса в Тюменской области за минувшие сутки

За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса, в том числе 49 - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 7 820 человек.

За прошедшие сутки 12 человек выздоровели, с начала периода - 7 016. Из общего числа болеющих 7 пациентов на ИВЛ. Под медицинским наблюдением находятся 150 человек, 3753 - на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 31 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодня в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек.