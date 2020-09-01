Тюменцы могут принять участие в корректировке Устава города

Первым вопросом сентябрьского заседания Тюменской городской думы станет внесение изменений в Устав города. Любой тюменец уже сегодня может высказаться по поправкам в устав на официальном сайте в разделе "Предложения в проекты решений думы". Об этом сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный.

Основной правовой документ Тюмени приводится в соответствие с изменениями, которые были внесены в федеральное и региональное законодательство, а также предложены депутатами городской думы.

Устав предлагается дополнить новой статьей - "инициативные проекты". Норма закрепит право тюменцев вносить предложения для реализации мероприятий, которые имеют для них приоритетное значение. Принципиально важно, что если после широкого обсуждения тюменцы одобрят эти инициативы, они получат финансирование из местного бюджета.

"Инициативные проекты - новая форма местного самоуправления, - комментирует председатель думы. – Федеральный закон допускает участие в инициативном проекте граждан, достигших 16-летнего возраста. Значит, возможности активных тюменцев для реализации идей на благо нашего города расширяются".

Помимо этого серьезное изменение в устав планируется внести по инициативе депутатов городской думы. Народные избранники предлагают установить срок получения ответов на свои запросы у должностных лиц администрации Тюмени не более 14 дней.

"Сегодня максимальный срок рассмотрения депутатского запроса составляет до 30 дней. Сокращение сроков позволит депутатам эффективнее выстраивать свою работу и оперативнее решать вопросы жителей", - добавил Евгений Заболотный.

Публичные слушания по вопросу "О внесении изменений в Устав города Тюмени" состоятся 4 сентября. Девятнадцатое заседание Тюменской городской думы запланировано на 24 сентября.