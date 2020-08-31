Курс на реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

Фото: ОП РФ

27 августа состоялось заседание Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Комиссией был рассмотрен и одобрен план работы на второе полугодие 2020 года, который предусматривает ряд мероприятий по повышению роли гражданского общества в вопросах развития и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Члены комиссии подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества с другими комиссиями Общественной палаты РФ, профильными комиссиями региональных общественных палат, а также другими общественно-консультативными органами по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений, особенно с профильными советами при Президенте России. В комиссии также утвердили основные форматы работы: научно-практические конференции, круглые столы, обучающие семинары, совещания и другие мероприятия, посвященные реализации национальной политики в области межнационального и межконфессионального общения.

Немалое внимание участники заседания уделили плану проведения семинара-совещания с общественными палатами субъектов Российской Федерации по организации выполнения Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Как отметил председатель комиссии Владимир Зорин, подобная форма мероприятий (семинар-совещание) привычна для Общественной палаты России, однако впервые за долгое время комплексно будет рассматриваться вопрос реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года — документа, затрагивающего в том числе политику в области межнациональных и межрелигиозных отношений, миграционных вопросов.

На семинаре-совещании комиссия также планируется обсудить перепись населения страны с точки зрения национальности и языка. Еще одной темой для обсуждения станет рассмотрение позитивных практик в области межнациональных и межрелигиозных отношений, которые должны поощряться. Так, уже сейчас идет прием заявок на Всероссийскую общественную премию за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации".

Переходя к другим вопросам повестки, члены комиссии согласились сформировать две рабочие группы при комиссии: рабочая группа по развитию межнационального и межрелигиозного взаимодействия в вопросах предотвращения конфликтных ситуаций и рабочая группа по вопросам миграции и социальной адаптации мигрантов.

Владимир Зорин подчеркнул намерение развивать потенциал дальнейшего развития этих групп в межкомиссионные.

Одним из ключевых направлений работы комиссии по подготовке предложений в проект доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России стала декларация основных актуальных тенденций по осуществлению государственной национальной политики. Среди них следует отметить формирование единства гражданской общероссийской нации; курс на этнокультурное развитие народа России. В этом отношении важная задача комиссии — повышение квалифицированности лиц, занимающихся реализацией государственной национальной политики, распространением практик по региональному этнокультурному развитию. Добиться этого комиссия должна с помощью запланированных обучающих, просветительских и дискуссионных мероприятий.

Подводя итоги заседания, председатель Владимир Зорин отчитался о статусе обращений, полученных от других членов комиссии, и напомнил о необходимости встречаться регулярно для постоянного отслеживания актуального состояния гражданского общества в России с точки зрения межнациональных и межрелигиозных отношений.

Источник: пресс-служба ОП РФ