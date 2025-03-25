В Тюмени стартовал общественный проект "Мама в деле"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева состоялась презентация проекта "Мама в деле", рассчитанного на женщин, которые хотят успешно сочетать профессиональную деятельность с заботой о семье. Проект создан по инициативе комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области.

Инициатива реализуется при поддержке Общественной палаты Тюменской области, партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", общественной организации многодетных и успешных мам "Юнона" и центра "Мой бизнес".

Главным организатором проекта стала председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области, мама четверых детей Ольга Кийко.

"У проекта "Мама в деле" много задач. Первая, конечно, образовательная: нам важно дать мамам максимум информации о возможностях, которые есть в регионе, и познакомить их с опытом тех, у кого уже всё получилось. Вторая задача – психологическая: помочь мамам преодолеть внутренние барьеры, страхи, побороть перфекционизм, укрепить мотивацию и самооценку", – рассказала Ольга Кийко.

Участниками мероприятия стали 34 многодетные мамы из Тюмени. Во время встречи они узнали о программе психологической поддержки "Лёгкий старт", которая помогает справляться с трудностями и находить баланс между работой и семьёй. Эта программа стала первой ступенью проекта "Мама в деле". Затем участницы приняли участие в нетворкинге и обменялись семейным опытом.

"Мне посчастливилось стать частью этого по-настоящему нужного проекта. Спасибо организаторам за помощь мамам нашего региона в первом шаге на пути к мечте. Я с самого начала в команде многодетных и успешных мам – наше сообщество растёт, а вместе с ним растёт каждая из нас. После общения с такими сильными, умными и целеустремлёнными людьми понимаешь, что в жизни возможно многое. Такое сообщество зажигает душу и веру в себя", - поделилась впечатлениями участница Алена Матипаненко.