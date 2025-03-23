Тюменский общественник провёл мастер-класс по инклюзии в Малозоркальцевской СОШ

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Член Общественной палаты Тюменской области, руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин совместно с координатором донорского движения в Тюменской области Светланой Макеевой провели урок инклюзивного общения в Малозоркальцевской СОШ для учащихся 8-11 классов.

В начале урока школьникам объяснили, что такое инклюзия и как развивается это направление, которое для многих из них было незнакомым. Тимур Нигматуллин поделился опытом взаимодействия с людьми с инвалидностью.

В рамках мастер-класса ребята смогли попробовать себя в необычных для них ролях. Одним из заданий было погружение в ситуацию, когда один человек теряет зрение (ученикам завязывали глаза), а второй выступал в роли тьютора, помогая первому ориентироваться в пространстве.

Кроме того, ученики получили возможность попробовать себя в роли преподавателя инклюзивного класса, где они должны были усваивать информацию только на слух. Особый интерес вызвало задание по поиску своих вещей: ребята пытались отыскать предметы, которые оставили, находясь с закрытыми глазами. Также школьникам рассказали о специфике коммуникации с людьми с инвалидностью.

Урок оказался полезным и необычным. Ребята остались довольны и пожелали данному направлению развиваться и совершенствоваться.