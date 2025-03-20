В Абатском районе прошло заседание Общественной палаты

В селе Абатское состоялось заседание Общественной палаты района, на котором общественные активисты рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся жизни селян.
Среди них: предотвращение конфликтов интересов при общественном контроле, участие членов палаты в коллегиальных органах администрации, содержание дорог в зимний период, а также вопросы, связанные с ремонтом и содержанием многоквартирных домов. Особое внимание уделили обсуждению национальных проектов Российской Федерации.
Докладчики Наталья Сыровацких, Владимир Пушкарев и Иван Ушаков подробно осветили свои темы, а обсуждение прошло в формате живого диалога с вопросами и ответами. По итогам заседания по каждому вопросу были приняты конкретные решения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru