В Абатском районе прошло заседание Общественной палаты

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В селе Абатское состоялось заседание Общественной палаты района, на котором общественные активисты рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся жизни селян.

Среди них: предотвращение конфликтов интересов при общественном контроле, участие членов палаты в коллегиальных органах администрации, содержание дорог в зимний период, а также вопросы, связанные с ремонтом и содержанием многоквартирных домов. Особое внимание уделили обсуждению национальных проектов Российской Федерации.

Докладчики Наталья Сыровацких, Владимир Пушкарев и Иван Ушаков подробно осветили свои темы, а обсуждение прошло в формате живого диалога с вопросами и ответами. По итогам заседания по каждому вопросу были приняты конкретные решения.