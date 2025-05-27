Продлён опрос для подготовки рейтинга третьего сектора "Регион-НКО"

Общественная палата Российской Федерации и рейтинговое агентство RAEX продлевают опрос для подготовки шестого ежегодного регионального рейтинга третьего сектора "Регион-НКО".

Опрос поможет собрать данные для оценки условий работы некоммерческих организаций в субъектах РФ, анализа их активности и обеспеченности ресурсами. Принять участие могут все, кому небезразлично развитие некоммерческого сектора в своем регионе.

Пройти опрос можно до 15 июня по ссылке.

Результаты исследования позволят сформировать объективную картину развития некоммерческого сектора, выявить успешные практики и ключевые проблемы, с которыми сталкиваются НКО.

Участникам предлагается поделиться опытом, ответив на вопросы о ресурсной поддержке НКО в их регионе, доступности инфраструктуры, качестве взаимодействия между организациями и об их вовлеченности в решение социальных задач. Ответы будут проанализированы в обобщенном формате, данные останутся анонимными. На вопросы необходимо отвечать, исходя из личного опыта.