В Тюмени подвели итоги акции "Время летать" от Радио Рекорд

Фото: Радио Рекорд

Финал акции "Время летать" на Радио Рекорд Тюмень состоялся! В субботу победитель акции и ведущая шоу Мега Утро Настя Кириленко отправились в воздушное путешествие на параплане с инструкторами FLY 72.

Минуты настоящего счастья, ощущений бескрайнего неба в предвкушении полета на старте, пара шагов разбега по команде инструктора и взлет! И вот уже волшебное ощущение свободного полета, скольжения над землей. Нужно только решиться и сделать шаг навстречу чуду. Это проще, чем кажется. Ребята из FLY 72 и Радио Рекорд Тюмень рекомендуют!

Генеральный партнер акции - жилой комплекс "Юго-Западный" - просторные квартиры по доступной цене - "Специализированный Застройщик "Стандарт".