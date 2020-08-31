Многодетным семьям помогут подарить букеты школьным учителям

Акция "С любовью от бабушки" пройдет в Тюмени 31 августа. Серебряные волонтеры на благотворительном мастер-классе создадут несколько десятков школьных букетов, а затем передадут их многодетным семьям.

"Первое сентября — важный день для школьников и их родителей. Каждый знает и помнит, с каким трепетным чувством возвращался в свой класс после каникул и дарил букет цветов любимой учительнице. Нам приятно стать частью этого праздника, и мы надеемся, что наш маленький вклад в это большое событие принесет много положительных эмоций детям и тем, кто радостно встречает их в стенах родных школ", — прокомментировали в штаб-квартире серебряных добровольцев,

Творческая встреча состоится 31 августа в 15:00 в ресторане See Yu (ул. 8 Марта, 2/11). Изготовить главный символ торжества волонтерам поможет мастер флористики Алена Берсенева.