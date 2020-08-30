Перед прививкой врачи рекомендуют тюменцам проверить свое самочувствие

Тюменская область готовится к старту прививочной кампании. В этом году вероятность ОРФИ, гриппа и пневмонии высока, поэтому врачи рекомендуют поставить прививку как можно большему количеству людей. Однако важно понимать, как это сделать правильно и без риска для здоровья.

Тюменский врач-пульмонолог Елена Ливерко отмечает, что ставить прививку можно только здоровому человеку. Не должно быть никаких признаков заболевания – кашля, насморка, першения в горле. Если человек недомогает, но не может понять, что это — усталость или начало заболевания, лучше отложить вакцинацию на несколько дней.

С осторожностью к прививке следует отнестись людям с хроническими заболеваниями: вацинацию не проводят в период обострений. И все же пациенты-хроники находятся в группе риска, они особо уязвимы для вируса гриппа. Потому прививку им ставить нужно обязательно, но когда хорошо себя чувствуют. Ни сахарный диабет, ни бронхиальная астма, ни сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации.

Специалист сообщила, что каких-то специфических мер подготовки к прививке нет. Не стоит голодать перед процедурой, а также употреблять алкоголь. Если есть какие-то аллергические реакции на определенные продукты, нежелательно употреблять их накануне вакцинации.

Что касается реакции организма на прививку, то если температура повысилась до 37 — 37,3 градусов, паниковать не нужно. Главное — обеспечить себе комфортный режим дня, исключить тяжелые физические нагрузки. Если выше — до 38 градусов, можно принять жаропонижающее. Как правило, прививочная реакция не длится дольше суток, пишет "Вслух.ру".