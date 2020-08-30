Тюменские школьники примут участие в международном конкурсе по математике

Старшеклассники из Тюменской области примут участие в VII Международном конкурсе GS Group по математике "Я Решаю!", который стартует 7 сентября среди учеников 9—11-х классов из нестоличных городов. Они смогут проверить свои знания и побороться за именные стипендии.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, победители конкурса получат ценные призы и годовые стипендии, которые будут выплачиваться при условии поступления в вузы на технические специальности.

Конкурс по математике для старшеклассников из нестоличных городов "Я Решаю!" проходит уже семь лет с целью поиска и поддержки талантливых школьников. Его участниками стали свыше 28 000 старшеклассников, 22 победителя поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии.

В этом году отбор традиционно пройдет в три этапа: два онлайн-тура и очный финал, который планируется провести в январе 2021 года в инновационном кластере "Технополис GS". Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса https://math.gs-group.com/ и выполнить предложенные задания. Первый онлайн-тур продлится с 7 сентября по 8 ноября 2020 года. 1000 набравших наибольшее количество баллов примут участие во втором онлайн-туре.

Школьники Тюменской области имеют все шансы на успех в этом конкурсе: ребята уже не раз демонстрировали высокий уровень знаний по математике на Всероссийской олимпиаде школьников, межрегиональном Турнире юных математиков (ТЮМ72), Международном математическом турнире "Кубок памяти А.Н. Колмогорова" и на других мероприятиях. В этом году сразу 8 выпускников региона получили по 100 баллов на едином государственном экзамене по математике.