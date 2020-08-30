Стартовала запись на секции и кружки в тюменских домах культуры

В Тюмени открылась запись детей на культурные и спортивные секции, открытых на базе учреждений культуры города. Набор ведется в рамках муниципального заказа и на коммерческой основе.

Список направлений в новом творческом сезоне широкий: от вокальных и музыкальных студий и театра до цирковой студии и дзюдо. Возраст будущих воспитанников – от трех лет, в зависимости от секции.

Например, малышей приглашают в театр моды "Клеопатра" в ДК "Водник", ребят школьного возраста ждут в самодеятельном театре "Пиноккио" в ДК "Поиск". Цирк- студия "Икар" базируется в ДК "Орфей", цирковая студия "Сказочный мир" - в ДК "Современник", "Жар-Птица" - в ДК "Торфяник".

Научат играть на барабанах в ДК "Торфяник", на гитаре — в ДК "Водник", на фортепиано — в ДК "Поиск". Освоить шахматы также можно в ДК "Поиск".

Секции по дзюдо открыты в "Поиске" и "Современнике", в последнем также можно записаться на ММА и каратэ-до. Студия художественной гимнастики открыта в "Поиске". Есть занятия детей по подготовке к школе.

В домах культуры также большой выбор вокальных и танцевальных студий по направлениям. Развиваться творчески смогут не только дети, но и родители: есть обучение и для взрослых, пишет "Вслух.ру".