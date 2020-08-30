В Тюмени пройдет бесплатный мастер-класс по бачате

Фото МТЦ "Космос"

Серия хореографических мастер-классов под открытым небом Open Dance пройдет в Тюмени. Первое занятие по бачате состоится 5 сентября в 17:00 у МТЦ "Космос".

Бачата – латиноамериканский танец с плавными движениями и умеренным темпом. Его можно танцевать одному или в паре. Мастер-класс по бачате проведет чемпион Евразийского бачата фестиваля, основатель танцевальной студии Wolf Dance Иван Волков и хореограф Алсу Алембаева.

Участвовать в мастер-классе могут все желающие по предварительной регистрации. Танцевать все будут с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра, пишет "Мой портал".

"Бачата – это прекрасная возможность начать знакомство с латиноамериканским направлением. К тому же, ее можно танцевать соло, соблюдая нормы безопасности, поэтому для старта Open Dance было выбрано это направление", – поделилась художественный руководитель Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина.