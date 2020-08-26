Ансамбль "Росстань" празднует 30-летний юбилей

Фольклорно-этнографический ансамбль "Росстань" представляет вашему вниманию юбилейный фильм "30 лет спустя". Именно столько лет ансамбль существует и непрестанно радует нас своим творчеством.
Известный ансамбль, прославляющий Тюменскую область, был создан в 1990 году на базе фольклорного отделения Тюменского училища искусств под руководством Деминой Лилии Васильевны.
Главная особенность коллектива "Росстань" в том, что он реконструирует обрядовый фольклор старожилов и новопоселенцев Тюменской области (календарно-обрядовый комплекс, свадебный обряды). За долгую творческую жизнь ансамбль многократно становился Лауреатом Всероссийских и Международных фестивалей.
Вы не раз могли наблюдать за выступлением коллектива во время городских и областных праздников. Текущий 2020 год для "Росстани" - юбилейный. Именно поэтому вы предлагаем вам ознакомиться с фильмом под названием "30 лет спустя" и узнать больше о творчестве земляков.
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