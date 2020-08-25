На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пешеход

10:40 25 августа 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Трагическое ДТП произошло 25 августа около 00:50 в Тобольском районе. На 271-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель на Toyota RAV4 сбил пешехода.

33-летний житель села Малая Зоркальцева Тобольского района скончался от травм до приезда скорой.

"Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

Теги: гибель , ДТП , пешеходы
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