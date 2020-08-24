Тюменцы обсудят благоустройство лесопарка на юго-западе города

16:05 24 августа 2020
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sun3-11.userapi.com
| Фото: sun3-11.userapi.com

Онлайн-встреча по вопросу благоустройства лесного массива в районе "Тюменской слободы" пройдет 10 сентября в 16:00. Для участия в обсуждении нужно зарегистрироваться.

В администрации города сообщили, что на портале "Твоя Тюмень" вопрос благоустройства леса  вблизи микрорайонов Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк и Комарово уже обсуждался. Горожане предлагали обустроить ботанический сад, площадку для выгула собак, мангальные зоны, сеть пешеходных и велосипедных дорожек и многое другое. Всего поступило 67 предложений, но все реализовать невозможно - статус городских лесов накладывает ограничения. Из разрешенного - временные постройки, физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения.

Теги: администрация Тюмени , благоустройство , местное самоуправление , опрос , сквер
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