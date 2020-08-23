Тюменцам следует обратиться к ветеринару при проблемах у домашнего питомца с шерстью

Домашние питомцы нередко доставляют своим хозяевам множество хлопот из-за обилия шерсти в квартире. Некоторые тюменцы для решения этой проблемы прибегают к радикальным действиям: бреют животных. Однако специалисты утверждают, что этот способ может быть небезопасен.

Как отмечает ветеринарный врач Анжелика Грушко, если побрить кошку, то у нее нарушается структура волоса: он может истончаться, в результате на шерсти образуются колтуны, что для кошки травматично. Некоторые хозяева во время процедур даже применяют наркоз, но никогда не угадаешь, как он может повлиять на животное.

Тюменский ветеринар Виктор Яковлев считает, что бритье для кошек – это еще и сильный стресс. Экспресс-линька в этом случае - более щадящая процедура. Иногда крайней необходимостью становится стрижка — если животное уже в колтунах.

Другой способ решения шерстяной проблемы — регулярно мыть и вычесывать питомца. Для этого многие приводят своих любимцев к грумеру.

"Обычно кошек мы либо стрижем, либо делам экспресс-линьку. Если животное ухоженное, то процедуру достаточно проводить раз в полтора месяца", - поделилась грумер Анастасия Штык.

Экспресс-линька делается с помощью фурминатора — своеобразного гребня с лезвием, который хорошо убирает отмершие волоски. Использовать прибор можно и дома, но с осторожностью: если применять его слишком усердно, на шерсти питомца появятся лысые участки.

Есть также расчески, которые не требуют специальных навыков, например, пуходерки. Пользоваться ими можно через день. Они хорошо прочесывают шерсть, но не подходят для ликвидации колтунов, которые лучше убирать гребнем с редкими зубьями.

В целом состояние шерсти — это показатель здоровья животного. Если кошка дома много волнуется, нервничает, то нередко это сопровождается постоянной линькой, добавил Виктор Яковлев. На шерсти также сказывается и плохое кормление, пишет "Вслух.ру".