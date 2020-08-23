Тюменцам дали советы по сохранению здоровья в осенние дни

Многие тюменцы в конце лета и начале осени отмечают у себя признаки простуды. Такая ситуация объясняется тем, что организм не успевает перестроиться к новому сезону, а люди продолжают легко одеваться, несмотря на дожди, холодный ветер и низкую температуру.

Довольно часто простуда продолжается в течение нескольких недель. Это происходит, если заболевший пренебрегает советами докторов и продолжает ходить на работу или учебу. Любое заболевание гораздо легче и дешевле предупредить, чем лечить, об этом говорят в департаменте здравоохранения Тюменской области. Прежде всего, необходимо защититься от гриппа и пневмонии. Наиболее эффективная профилактика в этом случае – вакцинация. Несмотря на то, что прививка не защитит от ОРВИ полностью, однако сможет смягчить симптомы и поможет легче перенести заболевание.

Немаловажным фактором является и соблюдение режима сна. Взрослым необходимо уделять сну 7-8 часов в сутки, младшим школьникам – 10 часов, подросткам – 9-9,5 часов. Сон помогает нормализовать деятельность иммунной системы и восстановить работу всех органов и систем.

Также не стоит забывать и о том, что осенью питание должно быть разнообразным. Стоит употреблять в пищу фрукты и овощи, богатые витаминами и минералами. Необходимо больше гулять на свежем воздухе – это способствует укреплению иммунитета. Внимание стоит уделить и гигиене. Обязательно нужно мыть руки с мылом после прогулок, особенно после нахождения в общественном транспорте. Важно тщательно умыть лицо и промыть носовую полость – это поможет удалить вирусные частицы, которые уже осели на поверхности лица, пишет "АиФ – Западная Сибирь".