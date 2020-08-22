Для отличников Уватского района придумают особую концепцию выпускного бала

Учителя в Уватском районе примут участие в разработке концепции выпускного бала для учащихся, которые окончили школу с отличием, а также принимали активное участие в интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях.

О проекте такого выпускного бала речь пойдет на Августовской педагогической конференции. Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, 150 руководителей и специалистов социальной сферы соберутся вместе, чтобы разработать несколько межведомственных проектов.

Участникам, разделенным на шесть групп, предстоит подготовить проект районного мероприятия, например, Дня народного единства, Дня защиты детей, муниципальной ёлки. Одной из самых интересных, по мнению, педагогов, станет разработка общего выпускного бала для отличников. Каждый из проектов имеет шанс быть реализованным в 2021 году, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы постараемся сделать встречу педагогов полезной с практической точки зрения. Кроме того, это хорошая возможность еще раз обсудить новые темы, наладить профессиональные связи. Что касается выпускного бала, то почему бы и не реализовать в Уватском районе идею, подобную "Алым парусам" в Петербурге", – прокомментировала начальник управления по социальным вопросам администрации Уватского района Людмила Шехирева.