Тюменцев приглашают на онлайн-квиз о путешествиях

В Тюмени 27 августа пройдет бесплатный тематический онлайн-квиз о путешествиях. Организатором выступает Интеллектуальное движение Тюменской области, игра будет доступна для всех желающих в группе ВКонтакте, начало в 21:00.

Для участников подготовили шесть блоков по пять заданий об интересных фактах и обычаях, традиционной и современной культуре разных стран мира. Каждый игрок, отвечая на вопросы, сможет побывать в удалённых местах нашей планеты и отправиться в долгожданное летнее путешествие.

Составлением заданий занималась знаток из Тюмени Анастасия Долгих. Победителей игры ждут ценные призы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мы хотим дать возможность участникам нашего движения отправиться в долгожданное летнее путешествие. У многих были планы на каникулы и им не суждено было сбыться. Чтобы у всех остались хорошие и яркие впечатления о лете, мы и подготовили этот квиз", – поделился руководитель Интеллектуального движения Тюменской области и ведущий игры Олег Войкин.