В мраморном зале ДК "Нефтяник" состоялся музыкальный вечер

Фотография предоставлена организаторами

Проект "Городская танцплощадка" продолжает радовать тюменцев на ресурсах Центра культуры и творчества "Тюмень" и Дворца национальных культур "Строитель". Третий выпуск состоялся 20 августа.

В этот раз чарующую музыку слушателям подарил Тюменский духовой оркестр Центра культуры и творчества "Тюмень" под руководством Тимура Бахрова. Встреча состоялась в месте, где проходят одни из самых значительных мероприятий нашего города – во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко. ДК "Нефтяник" принимает у себя юбилейные концерты, творческие встречи, крупные мероприятия, поэтому и новый проект "Городская танцплощадка" не стал исключением.

В прекрасном мраморном зале прозвучали такие известные композиции, как А. Джойс "Воспоминание", В. Сидоров и А. Шмульян "Дружба", польский танец "Краковяк", Ю. Саульский и М. Танич "Черный кот", а также Э. Сантеухини "Рио-Рита".

Ведущая проекта Ольга Глазунова по уже сложившейся традиции первым делом пригласила слушателей на вальс. В конце выпуска всем предложили принять участие в опросе, чтобы выбрать наиболее понравившееся произведение.

Напоминаем, что каждый четверг на просторах интернета в 17:00 вы можете услышать живое исполнение на самых различных площадках! Не забывайте присылать видео с танцами под музыкальный концерт на адрес электронной почты gorod.tn@mail.ru, чтобы по завершению проекта организаторы определили самых лучших танцоров.

Присоединяйтесь к следующим концертам, давайте танцевать!