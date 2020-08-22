Тюменцам дали советы по сохранению здоровья школьника

Близится новый учебный год. Из-за введения прошедшей весной дистанционного режима обучения, а затем и наступления летних каникул дети отвыкли от привычного школьного режима дня.

Департамент здравоохранения Тюменской области советует родителям заранее готовить школьников к учебному режиму дня. Чтобы ребенку было легче вставать на учебу осенью, прямо сейчас можно практиковать ранние подъемы и ранние отходы ко сну.

Кроме того, школьнику важно правильно питаться не менее 3-4 раз в день, при этом каждый приём пищи должен состоять из полезных полноценных блюд, а не из фастфуда или бутербродов. В рационе ребенка всегда должны быть необходимые для здорового роста и развития витамины и микроэлементы. Всё это поможет противостоять осенним простудам и набраться сил для учебы.

В условиях пандемии не менее важным фактором становится и соблюдение гигиены. Родителям советуют проконтролировать этот процесс. Школьнику необходимо обрабатывать антисептиком руки перед уроками в школе, а после занятий обязательно вымыть руки с мылом, умыться и сменить одежду. В дождливую осеннюю погоду стоит одеваться тепло и следить за тем, чтобы ноги не промокали и не мерзли. Все эти советы помогут оставаться школьнику здоровым, пишет "Мегатюмень".