Радио Record приглашает в Хогвартс

Афиша предоставлена организаторами

В эфире шоу "Мега Утро" Радио Record в Тюмени вплоть до 30 августа каждый может отвечать на вопросы ведущих Ярика и Насти и выиграть крутые подарки из Вселенной Гарри Поттера от Интернет-магазина украшений по мотивам любимых фильмов.

В финале двухнедельного марафона, 31 августа, в эфире разыграют главный подарок - целую коробку с несколькими волшебными предметами. Подробнее об акции, сроках проведения и призах можно узнать на сайте www.радиовтюмени.рф.

Магия уже началась! Генеральный партнер - агентство недвижимости "Сова".