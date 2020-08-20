Компания "Золотые луга" дарит подарки за лучшее фото с молочной продукцией

Фото: АО "Золотые луга"

Конкурс на звание фотографа "Золотых лугов" проходит на ресурсах компании до 9 сентября. Каждый начинающий или практикующий фотограф может проверить свои силы и побороться за вкусный приз.

Всемирный день фотографии отмечают 19 августа. В рамках праздника АО "Золотые луга" представляет возможность всем желающим принять участие в фотоконкурсе, главный приз которого – большая корзина молочной продукции и пост о победителе. Условия конкурса очень просты: необходимо поставить лайк и сделать репост конкурсной записи, написать в комментариях слово "участвую" и отметить друга, которому вы бы хотели рассказать о конкурсе (комментарий должен выглядеть так: участвую @друг).

Сделайте фото, на котором будет представлена продукция "Золотых лугов", выложите его в ленту своих социальных сетей в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассники и поставьте хэштег #фотографЗЛ. Формат фотографии ограничивается исключительно фантазией автора, единственное условие - на снимке должен присутствовать хотя бы один продукт марки "Золотые луга" или "Живи здорОво". Обращаем внимание, что профиль участника должен быть открытым на весь период конкурса до подведения итогов.

9 сентября команда "Золотых лугов" выберет лучшее фото, выложит пост об авторе, присвоит победителю почетное звание фотографа компании "Золотые луга", а также подарит большую корзину натуральной молочной продукции.

Участие могут принимать все, кто сможет забрать свой приз в Тюмени. В пределах города ответственность за доставку приза ложится на плечи организаторов. Участие в розыгрыше также означает согласие авторов на дальнейшее использование их фоторабот АО "Золотые луга".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.