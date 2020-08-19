В Тюмени проверят, как водители и пешеходы соблюдают ПДД

19 и 21 августа в Тюменской области ГИБДД проведет мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов. Проверять на соблюдение правил дорожного движения будут как водителей, так и пешеходов.

В Тюмени в рамках мероприятия на улице Ленина, 74 в среду, 19 августа, в 14:00 будет организовано мероприятие для СМИ с участием заместителя начальника УГИБДД по Тюменской области А.В.Миллер, волонтеров и курсантов автошкол. В этом месте пешеходы переходят улицу Ленина, несмотря на отсутствие пешеходного перехода, сообщили в автоинспекции региона.