Около 18 тысяч тюменцев обратились к медикам по поводу присасывания клещей

По данным на 18 августа, в Тюменской области зарегистрировано 17 991 обращение по поводу присасывания клещей. это на 10,2 % больше чем в прошлом году (16 331) и на 20,2 % выше чем в 2018-м. Активность клещей связана с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона - первое присасывание зарегистрировано 12 марта.

Зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефалитом, 39 случаев заболевания клещевым боррелиозом (сезон 2019 – 45 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 68 случаев заболевания клещевым боррелиозом, сезон 2018 года – 59 КЭ и 64 ИКБ).

С начала эпидсезона исследовано от населения 2 193 клеща. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 26 (1,2 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза - в 1046 (47,7 %) клещах.

В управлении Роспотребнадзора напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики энцефалита является вакцинация. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Все вопросы по профилактике клещевых инфекций можно задать по телефону горячей линии: 8-9044-92-92-30.