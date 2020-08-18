Киберспорт – развлечение с пользой

Фото: True Gamers

XXI век – время компьютерных технологий. Наравне с прогрессом стала активнее развиваться и сфера компьютерных развлечений, и вот уже некоторые родители жалуются, что их дети проводят слишком много времени в играх за монитором. Но так ли на самом деле опасно и бесполезно это времяпрепровождение?

Начнем с того, что безвылазно сидеть за компьютером - за играми, учебой или работой – действительно вредно, в первую очередь, для осанки и глаз. Поэтому специалисты рекомендуют делать перерывы на 2-3 минуты каждый час: можно немного походить, размять мышцы ног и рук. При работе с монитором глаза моргают реже, чем нужно, поэтому каждые несколько минут желательно отвлекаться от него на короткое время и смотреть на другие объекты, не излучающие свет. Можно даже сделать простейшую глазную гимнастику.

Ещё в 2016 году Министерство спорта России издало приказ о внесении "компьютерного спорта" (киберспорт – единое название для соревновательных дисциплин в ряде компьютерных игр) в официальный реестр видов спорта и спортивных дисциплин. И, как и любой спорт, он тоже развивает в человеке весьма полезные в жизни качества, обладая при этом практически нулевой травматичностью.

Конечно, простые ежедневные игры за компьютером нельзя приравнивать к киберспорту. Но если вы видите, что ваш ребенок живет играми и добивается в них определенных успехов, можно поощрить его желания, установив некоторые правила, например: определенное количество тренировочных часов в день, четкая постановка игровой цели к определенному сроку, соблюдение "гигиены труда" (правильное положение за компьютером и т.п.).

Согласно исследованиям Института психологии РАН, приводимым изданием "Комсомольская правда", компьютерные игры и киберспорт в частности улучшают пространственное мышление, причем "лучше, чем университетские курсы по шахматам и геологическому моделированию". Среди плюсов киберспорта также можно отметить: замедление возрастного угасания умственных способностей, воспитание дисциплины и самоконтроля, развитие зрительной памяти, а также повышение самооценки, ведь ребенок чувствует, что занимается любимым делом и остается эффективным.

Коллективное соревновательное направление воспитывает настоящих спортсменов, которые привыкают к режиму борьбы, стремятся к новым победам и могут переносить это на любые сферы жизни. При этом профессиональные игроки успешно превращают хобби в заработок. К примеру, лучшие игроки команды OG в 2019 году заработали приз $3,120,000 каждый. Ежемесячные зарплаты средних профессиональных игроков в России могут достигать 300 тысяч рублей в месяц (как за счет турниров, так и рекламных контрактов), а стример Twitch с 2000 подписчиками может заработать дополнительные $5,000 в месяц.

Но несмотря на тотальный век компьютеризации, немногие площадки в России могут похвастаться высокой организацией для качественных тренировок киберспортсмена. В Тюмени, к счастью, такая точка есть – настоящая киберспортивная арена True Gamers, отличное место для организации досуга подростков.

Здесь доступны пять залов (включая зону для игр на PlayStation4 Pro) с продвинутым "железом" и широким набором игр. Администраторы также могут по согласованию установить на компьютер другую игру. Клуб открыт ежедневно и круглосуточно, приходить тренироваться можно как самостоятельно, так и с командой, стоимость – от 50 рублей в час, при этом действуют разнообразные акции, например, приятные бонусы новичкам, система реферальных ссылок и такси за счет заведения.

Узнать больше о прайсе и забронировать компьютер можно по телефону +79044925025 или на сайте.