ЮТэйр перенес традиционное авиашоу на следующий год

Авиашоу "В гостях у ЮТэйр" перенесено на следующий год в связи с продлением в Тюменской области режима повышенной готовности из-за коронавируса.

"Мы, как и вы, очень любим авиацию, однако здоровье посетителей авиашоу — важнее всего. Давайте переждем в этом году, чтобы уберечь от вируса себя и своих близких, и в следующем году устроим авиашоу сразу за два года", - говорится в обращении компании к жителям региона.

Мероприятие планировалось провести 22 августа в аэропорту Плеханово.