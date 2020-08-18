ЮТэйр перенес традиционное авиашоу на следующий год

13:03 17 августа 2020
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Авиашоу "В гостях у ЮТэйр" перенесено на следующий год в связи с продлением в Тюменской области режима повышенной готовности  из-за коронавируса.

"Мы, как и вы, очень любим авиацию, однако здоровье посетителей авиашоу — важнее всего. Давайте переждем в этом году, чтобы уберечь от вируса себя и своих близких, и в следующем году устроим авиашоу сразу за два года", - говорится в обращении компании к жителям региона.

Мероприятие планировалось провести 22 августа в аэропорту Плеханово.

Теги: UTair , авиация , коронавирус , шоу
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