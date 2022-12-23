Авиакомпании запускают из Тюмени прямые рейсы в Барнаул и Нижний Новгород

Полеты по направлениям Тюмень-Барнаул и Тюмень-Нижний Новгород из аэропорта "Рощино" стартуют с 5 января, о запуске новых межрегиональных авиарейсов заявили накануне авиакомпании "Ютейр" и "Икар".

"С 5 января запускаем новый рейс на Алтай: Тюмень — Барнаул. Летаем по понедельникам и четвергам. Из Тюмени — в 16:05. Из Барнаула — в 21:45. Время в пути — 3 часа. Из Барнаула туристы смогут легко добраться до самых живописных мест Алтайского края. Особенно актуально направление для любителей горнолыжного спорта", – отметили в пресс-службе Ютейра".

"Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова авиакомпания "Икар" начнет выполнять полеты в Тюмень. Первый рейс запланирован на 5 января, далее – дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода в 00:10, прибытие в Тюмень – в 04:30. Обратно вылет в 05:30, прибытие в столицу ПФО – в 05:50. Время указано местное для каждого аэропорта", – поясняется на сайте аэропорта "Чкалов".