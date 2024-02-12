ЮТэйр увеличила пассажироперевозки из Тюмени на 13%

Авиакомпания на 13% нарастила пассажиропоток из базового аэропорта Рощино. 793 тысячи пассажиров из Тюмени выбрали рейсы Utair в 2023 году: 717 тысяч человек путешествовали по внутрироссийским направлениям и 76 тысяч — по зарубежным, собщает пресс-служба авиакомпании.

"Сейчас Utair выполняет рейсы из Тюмени по 21 маршруту. К началу весенне-летнего сезона планируем увеличить частоту полетов по туристическим направлениям: в Сочи, Баку и Ереван. Открыли продажу билетов в Бодрум", — рассказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

На сегодня с Utair из Тюмени можно улететь в Москву, Сочи, Екатеринбург, Казань, Пермь, Уфу, Томск, Красноселькуп и Новый Уренгой (ЯНАО), Белоярский, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Урай и Ханты-Мансийск (ХМАО). За рубеж: прямым рейсом из Рощино можнро улететь в Баку, Бодрум, Дубай, Ереван, Ташкент и Худжанд.