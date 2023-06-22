ЮТейр увеличил количество рейсов между Тюменью и Ереваном

11:29 22 июня 2023
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Количество рейсов из Тюмени в Ереван увеличено до двух в неделю, сообщает телеграм-канал Utair.

"Мы увеличили количество рейсов из Тюмени в Ереван. Теперь выполняем рейсы дважды неделю — по вторникам и воскресеньям",  отмечается в сообщении. 

Время в пути составляет 4 часа, расписание полётов из Тюмени в Ереван, а также все рейсы в столицу Армении можно посмотреть на сайте компании.

 

Теги: UTair , авиакомпании , Армения , рейсы , туризм
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