Автоинспекторы на тюменских трассах проверили 800 большегрузов

Первый этап акцию "Большегруз" на федеральных и региональных дорогах Тюменской области прошел 12 августа. В ходе сплошных проверок большегрузов наряды ДПС, автоинспекторы остановили для контроля почти 800 грузовых автомобилей, выявлено 199 нарушений Правил дорожного движения. Грубых нарушений водителями не зарегистрировано.

Сотрудники технического надзора ГИБДД составили 19 административных материалов за нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц, эксплуатирующих грузовики: за отсутствие предрейсового медицинского и технического контроля, выпуск на линию неисправного транспорта и нарушение требований по использованию тахографов.

Водители-дальнобойщики в ходе проверки часто штрафовали за непристегнутые ремни безопасности. Выявлено 49 грузовиков, перевозящих грузы без пологов, что приводит к загрязнению дорог, и 37 большегрузов с техническими неисправностями.

Второй этап проверок грузового транспорта стартует 14 августа. Контрольные мероприятия пройдут на федеральных автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск, где трафик большегрузов очень интенсивен, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.