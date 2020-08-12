Спортивное хобби Альбины Ахатовой: мастерская дома и изделия для ведущих биатлонистов

Фото из личного архива А. Ахатовой

Альбина Ахатова – олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира по биатлону, закончила спортивную карьеру в 2010 году. Оставив большой спорт позади, спортсменка открыла для себя хобби по душе. Альбина Ахатова занимается изготовлением ложевых конструкций для биатлонных винтовок: дома у олимпийской чемпионки есть своя небольшая мастерская.

Появилось хобби во время работы тренером по стрелковой подготовке с женской сборной Тюменской области. Как отмечает спортсменка, редко бывает, что серийная ложа винтовки идеально подходит спортсмену – почти все заказывают под индивидуальную антропометрию. Поэтому сначала надо изготовить правильную ложу, конструкция которой обеспечит удобство обращения с оружием при стрельбе. Затем подогнать изготовку: идеально подогнанное оружие дает чувство единого целого: винтовка становится твоим продолжением. Когда это ощущение есть, можно ставить технику и нарабатывать навыки производства точного выстрела.

В 2013 году Альбина Ахатова создала первые изделия для трехкратного чемпиона мира и призёра Олимпийских игр Ивана Черезова, трехкратного призера чемпионата мира Максима Максимова, а также для ведущих девочек в тюменской команде, пишет "Афиша Тюмень".

К Альбине обращаются не только с просьбой изготовить ложу, но и просто подогнать изготовку, переделать или доработать пистолетную рукоятку или шампиньон под стойку, отреставрировать ложу.

На счету у Альбины изделия для Антона Шипулина с интересным образом Дракона, с которым он отработал последние 4года своей блистательной карьеры, ложа с образом черной пантеры для Светланы Слепцовой. Олимпийская чемпионка также готовила ложевые конструкции для Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова, Никиты Поршнева. Для Марии Панфиловой Альбина Ахатова изготовила ложу с головой Медузы Горгоны. Изделия от Альбины есть даже в Канаде у биатлонного клуба "Калгари".

Обычно ложи изготавливаются из древесины грецкого ореха или оружейного ламината. Время изготовления зависит от технической и художественной сложности модели. Например, заказ Антона Шипулина потребовал работы на 4-5 месяцев. Сейчас у Альбины уже налажен процесс: нет зависимости от больших ложейных предприятий, так как найдены партнеры в Тюмени, и ложа будет готова уже через полмесяца-месяц.

"Хочется повысить точность стрельбы биатлонистов за счет надежной, удобной и легкой в обращении ложи, изготовленной с учетом лучших стрелковых традиций и технических инноваций. Чтобы спортсмены были довольны своим оружием, ценили его и гордились им",- отмечает Альбина Ахатова.