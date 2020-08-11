Тюменцев приглашают "В гости к народам севера"

Фотография предоставлена организаторами

Устали сидеть в городе и ужинать на собственной кухне? Хотите хлеба и зрелищ, узнать тайны территории, где вы живете, или просто интересно, приятно и вкусно провести выходной день? Тогда тур выходного дня "В гости к народам севера" - то, что вам нужно.

Тур стартует 22 августа в 14:00. На это время запланирована посадка в автобус у Технопарка (ул.Республики,142) и отправление автобуса в д. Кыштырла (32 км) на экскурсию в этнографический центр "ЭтноСтойбище "Увас Мир хот" (Дом Северных людей). В дороге - трассовая экскурсия.

В 15:00 начнется интерактивная экскурсия. Гостям Дома северных людей откроется загадочный мир тюменского севера - с бытом и обрядами его коренных народов: хантов, манси и ненцев… Хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лобаз, вёсельные обласа, оленьи нарты…

Гостеприимная хозяйка, представительница малых народностей севера, встретит гостей у самого входа, проведет через очищающий дым костра и познакомит с бытом северных народов, их материальной и духовной культурой. Затем проведет традиционный обряд очищения на Святом месте с семью хранителями земли и цветными лентами, а во время мастер-класса - поможет испечь хлеб в печи, научит делать настоящие берестяные ложки, которыми во время чаепития участники тура будут черпать северные ягоды.

Обратное отправление в Тюмень запланировано на 17:00, в 17:40 - прибытие к ресторану-музею "Чум", где в 18:00 начнется вторая часть увлекательной программы - экскурсия и дегустационный ужин. Во время обеда подаются такие деликатесы из северных рыб и дичи, десерты из ягод и еловых шишек, что не только пальчики оближешь, но и язык проглотишь.

Туристы распробуют блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера. Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский. Два эти округа являются северной частью Тюменского региона.

Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы. В Ханты-Мансийском округе живут 2 народа: ханты и манси. Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна, стерляди, из мяса оленя, лося, дикой птицы. Варенье готовят из хвои, блины - из черемухи, и многое другое. А чтобы глубже прочувствовать вкус необычных блюд, участникам тура предложат экскурсию по "нефтяной реке", покажут "северное сияние", навстречу которому их помчит "Тройка северных оленей" среди которых один - ведущий. А какой именно – узнаете во время экскурсии.

Стоимость всего тура - 2700 рублей с человека, только первой части программы - 1500 рублей с человека. При бронировании тура на группу от 5 человек – скидка 5%.

Узнать подробности и заказать экскурсию можно по телефонам: 3(452)45-56-00, 45-21-21, в сообщениях в группе во "ВКонтакте" или в директ аккаунта в Instagram. Организатор - турфирма "ТРЭВЭЛ".