Тюменка выиграла 580 тыс. рублей на реализацию проекта по продюсированию

Вероника Медведева выиграла грант на проект "Школа продюсеров сообществ" в 580 тыс. рублей на третьей смене молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Проект Вероники включает в себя программу по обучению общественных деятелей системному мышлению и продюсерским компетенциям. По итогу реализации тюменка планирует создать методические рекомендации по продюсированию сообществ и распространить их по территории России. Также Вероника вошла в ТОП-10 эффективных участников смены и выиграла айфон.

"На форум ехала целенаправленно: хотела выиграть грант на свой проект. Волновалась, когда защищала "Школу продюсеров сообществ" и когда объявляли результаты. Казалось, что свое имя ждала часами, но когда услышала — не поверила. Очень обрадовалась и горжусь тем, что все получилось, как планировала", — рассказала Вероника Медведева.

Смена проходила с 3 по 9 августа. В течение 7 дней 800 молодых людей обсудили тренды развития современной молодежной политики в России, дистанционное образование и цифровую демократию. Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов поучаствовали 126 инициатив, среди которых 4 из Тюмени.

11 августа стартует 4 смена форума — "Вызовы образования". Ее участниками станут двое тюменцев: Павел Смирнов и Ирина Донских. Павел поборется за грантовую поддержку — представит инициативу "На старте — прокачай свой навык общения". Проект рассчитан на подростков от 10 до 18 лет и предусматривает формирование грамотного общения, работу с психологами.