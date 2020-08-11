Тюменка выиграла 580 тыс. рублей на реализацию проекта по продюсированию

09:15 11 августа 2020
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Вероника Медведева выиграла грант на проект "Школа продюсеров сообществ" в 580 тыс. рублей на третьей смене молодежного образовательного форума "Территория смыслов". 

Проект Вероники включает в себя программу по обучению общественных деятелей системному мышлению и продюсерским компетенциям. По итогу реализации тюменка планирует создать методические рекомендации по продюсированию сообществ и распространить их по территории России. Также Вероника вошла в ТОП-10 эффективных участников смены и выиграла айфон. 

"На форум ехала целенаправленно: хотела выиграть грант на свой проект. Волновалась, когда защищала "Школу продюсеров сообществ" и когда объявляли результаты. Казалось, что свое имя ждала часами, но когда услышала — не поверила. Очень обрадовалась и горжусь тем, что все получилось, как планировала", — рассказала Вероника Медведева.

Смена проходила с 3 по 9 августа. В течение 7 дней 800 молодых людей обсудили тренды развития современной молодежной политики в России, дистанционное образование и цифровую демократию.  Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов поучаствовали 126  инициатив, среди которых 4 из Тюмени. 

 11 августа стартует 4 смена форума — "Вызовы образования". Ее участниками станут двое тюменцев: Павел Смирнов и Ирина Донских. Павел поборется за грантовую поддержку — представит инициативу "На старте — прокачай свой навык общения". Проект рассчитан на подростков от 10 до 18 лет и предусматривает формирование грамотного общения, работу с психологами.

Теги: гранты , конкурсы , молодежь
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