Общегородской сбор крышек и зубных щеток пройдет в Тюмени

Тюменцы смогут сдать пластиковые крышки и зубные щетки на переработку. Общегородской сбор вторсырья состоится 19 сентября.

Более чем за месяц жители города могут собрать пластиковые крышечки любых форм, размеров и цветов. Волонтеры экодвижения "Зеленый хоровод", которые выступают организаторами сбора, также примут некоторые дополнительные виды сырья: это зубные щетки, бритвенные станки, фломастеры, маркеры, ручки, капсулы от бахил и "киндер-сюрпризов". Сдать на переработку в рамках общегородского сбора можно будет пакеты, пластиковый игрушечный лом, тары из-под молочной продукции PP5 и PS6. Участники сбора самостоятельно будут раскладывать мусор по представленным фракциям. Предметы должны быть чистыми и сухими.

Организаторы отмечают: оставленные на пороге пункта приема пакеты сразу направятся в мусорку. Рассортированные предметы обретут вторую жизнь после переработки. Время и место общегородского сбора станет известно позднее, ближе к дате мероприятия, пишет "Вслух.ру".