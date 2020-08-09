Тюменцам расскажут про технику вербатим, документальный театр и театр соучастия

В Тюмени реализуется образовательная программа проекта "Тюмень: коды состояния". Молодая команда петербургских лекторов организует курсы для всех желающих, посвященные театру.

Участников проекта ждет погружение в технику вербатим, документальный театр и театр соучастия. Первые открытые лекции уже состоялись. Лекторы рассказали об истории документального театра, о том, что может быть материалом для этого формата, его важнейших функциях. А также о современных трендах в направлениях партиципаторного и инклюзивного театра, пишет "Вслух.ру".

13, 17, 20 августа состоятся мастер-классы, на которых предусмотрено погружение в технику вербатим. Слушатели узнают о способах интервьюирования и расшифровки историй. Также подготовлены практические задания. Часть собранного материала используют для постановки спектакля "Тюмень: коды состояния".

Чтобы прослушать занятия, нужна регистрация. Крайний срок подачи заявки - 10 августа. Для это следует заполнить форму vk.cc/axuNdw.

Экспертами программы выступают Пётр Чижов — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит", режиссёр и инициатор культурно-образовательного проекта (место: Смоленск), Элина Петрова — драматург инклюзивного проекта "Квартира" и проекта (место: Смоленск), Ксения Савельева — драматург, участник драматургических конкурсов, сценарист городских мероприятий.