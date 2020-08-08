Тюменцы смогут посмотреть выступления фестиваля "Сны улиц" прямо из дома

Фото организаторов фестиваля "Сны улиц"

Юбилейный фестиваль уличных театров "Сны улиц" состоится в августе текущего года в Тюмени и Тобольске, однако примет другой формат.

Как гласит анонс мероприятия, в этом году артисты фестиваля выступят перед тюменцами во дворах города. По словам директора театра "Мимикрия" Полины Захаровой, желание провести театр-шествие в форме променада было давно. Это необычный, новый формат для Тюмени, работа с уличным пространством. Несмотря на то, что сейчас часть планов пришлось поменять, в будущем эта задумка будет воплощена полностью.

Полина Захарова отмечает, что организаторы будут строго следить за выполнением всех требований к проведению подобных мероприятий в период пандемии. Специально обученные волонтеры будут выдавать тюменцам фирменные защитные маски с символикой фестиваля, что послужит не только средством защиты, но и станет сувениром-напоминанием о прошедшем мероприятии. Также волонтеры проследят за соблюдением социальной дистанции в полтора метра между присутствующими людьми.

Ставка делается на удобство и безопасность. Люди смогут посмотреть выступления из окон и с балконов своих квартир, а некоторые спектакли запустят в онлайн-трансляции на площадках информационных партнеров. Также 23 августа фестиваль с небольшими изменениями в программе состоится и в Тобольске, пишет Тюменская область сегодня.

Театр "Мимикрия" является родоначальником жанра пантомимы и уличного театра в регионе. Театр был основа в мае 2003 года. Репертуар театра состоит как из сценических, так и из уличных постановок. Коллектив театра всегда находится в поиске новых творческих форм.

В России и мире театр известен как организатор Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц". В этом году фестиваль празднует своё пятнадцатилетие. Присоединиться к официальному сообществу фестиваля можно по ссылке – https://vk.com/streetdreams2020.