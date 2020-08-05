В июле в Тюмени поженились 915 пар

16:25 05 августа 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени, несмотря на ограничительные меры,  915 пар в июле сыграли свадьбы. За семь месяцев в областном центре было создано 2676 семей.

Также в июле в Тюмени родились 1165 мальчиков и девочек.

"Всего за семь месяцев 2020 года в нашем городе появилось на свет 7514 младенцев, по сравнению с таким же периодом прошлого года это больше на 123 малыша", — говорят в комитете загс администрации города Тюмени.

Теги: брак , дети , ЗАГС , свадьба , статистика
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