В июле в Тюмени поженились 915 пар

В Тюмени, несмотря на ограничительные меры, 915 пар в июле сыграли свадьбы. За семь месяцев в областном центре было создано 2676 семей.

Также в июле в Тюмени родились 1165 мальчиков и девочек.