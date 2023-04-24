В тюменских загсах может появиться новая традиция

В канун Красной горки в Тюменской области зарегистрировано 146 браков, и поскольку регистрация заключения брака на Красную горку стала довольно востребованной услугой в этом году, не исключена возможность сделать это своей еще одной традицией, считают в областном загсе.

В прошедшее воскресенье, 23 апреля, в управлении ЗАГС Тюменского района марш Мендельсона прозвучал для 9 пар, которые решили создать свой супружеский союз. "Особо ведущие подчеркивали, что с древних времен на Руси главной приметой этого праздника считали долгий и счастливый брак для тех пар, которые поженились в этот день. И веря в народную мудрость, выражали надежду на то, что супружеские союзы, образованные в этот день, будут долговечными и счастливыми", - отмечают в загсе.