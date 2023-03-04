Зарегистрировать брак на Красную горку смогут молодожены Тюменского района

17:28 04 марта 2023
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Свадебные обряды проведут для новобрачных во Дворце культуры "Родник" п. Московский, сообщает администрация района.

Красная горка уже много веков является популярным временем при выборе дня свадьбы. Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи - 23 апреля. По народным приметам, в этот день создаются самые крепкие семьи.

В прошлом году в Тюменской области в эту дату зарегистрировали брак более 130 пар, уточняет Тюменская линия.

Зарегистрировать брак можно в управлении загс Тюменского района. Заявление подается через Госуслуги или лично по адресу г. Тюмень, ул. Кирова, 16.

Теги: брак , Тюменский район
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