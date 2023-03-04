Зарегистрировать брак на Красную горку смогут молодожены Тюменского района

Свадебные обряды проведут для новобрачных во Дворце культуры "Родник" п. Московский, сообщает администрация района.
Красная горка уже много веков является популярным временем при выборе дня свадьбы. Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи - 23 апреля. По народным приметам, в этот день создаются самые крепкие семьи.
В прошлом году в Тюменской области в эту дату зарегистрировали брак более 130 пар, уточняет Тюменская линия.
Зарегистрировать брак можно в управлении загс Тюменского района. Заявление подается через Госуслуги или лично по адресу г. Тюмень, ул. Кирова, 16.
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