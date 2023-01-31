В тюменском загсе вместе с документами новым семьям вручают поздравление главы района

2023 год для Тюменского муниципального района – год 100-летия, в честь юбилея на протяжении всего года, в управлении ЗАГС Тюменского района каждую новобрачную пару и родителей родившихся малышей поздравляют особо.

Вместе с государственными документами – свидетельством о рождении и свидетельством о заключении брака - гражданам Тюменского района вручается поздравление Главы района Светланы Ивановой. В нем – добрые пожелания, надежда на то, что семья, созданная в год векового юбилея района, будет крепкой и счастливой, а родившийся малыш – здоровым и успешным.

28 января поздравление с днем рождения семьи от главы района были вручены Александру и Ирине Чилимовым во время церемонии бракосочетания в торжественном зале управления ЗАГС Тюменского района, а также Денису и Фариде Мальгиным во время выездной регистрации заключения брака в ЦКиД "Юность".